Футбола в соцсетях не будет: чиновники поддержали бойкот

УЕФА своеобразным способом решил присоединиться к движению против расизма и оскорблений и с 30 апреля до вечера 3 мая не будет публиковать информацию

В последнее время в футболе начали бороться с унижениями в интернете необычным способом. Недавно тренер сборной Англии предложил отказаться от соцсетей: Гарет Саутгейт последовал примеру Тьерри Анри. Часто оскорбления футболистов происходят на расовой почве, хотя не только. Теперь по этому пути пошли и чиновники УЕФА.

С 17:00 по киевскому времени пятницы, 30 апреля, до позднего вечера 3 мая организация не будет публиковать официальную информацию на своих страничках в соцсетях. Президент УЕФА Александер Чеферин выступил проти ненависти в футболе:

"Были случаи оскорблений как на поле, так и в социальных сетях. Это неприемлемо и должно быть остановлено с помощью общественных властей, законодательных органов и гигантов социальных сетей. Позволять культуре ненависти безнаказанно расти – это опасно, очень опасно не только для футбола, но и для общества в целом. Вот почему мы поддерживаем эту инициативу. Футболу пора выразить свою позицию, и меня впечатлила солидарность, проявленная игроками и клубами".

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