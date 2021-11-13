Франция убойно вышла на ЧМ и толкнула Украину к краю пропасти

Бензема и Мбаппе - шесть голов на двоих / Фото: Reuters

Сборная Франции в субботу вечером уничтожила на свое поле Казахстан – 8:0! Героем матча стал Мбаппе, оформивший первый в карьере покер в составе "Ле Бле".

СМОТРИТЕ, КАК ФЕЕРИЛ МБАППЕ

Реклама

Благодаря этой победе французы за тур до финиша гарантировали себе первое место в группе D и досрочно пробились на ЧМ-2022 в Катаре.

Реклама

Следовательно, на матч 16 ноября против Финляндии в гостях Франция выйдет уже без всяких турнирных задач, как на тренировку, что крайне невыгодно сборной Украины.

Напомним, если финны одолеют французов во вторник, то оставят Украину за бортом плей-офф за попадание на мундиаль, даже если в параллельном поединке мы обыграем на выезде Боснию и Герцеговину.

Франция – Казахстан – 8:0

Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабио, 75, Гризманн, 84, пен

Реклама

Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

16 ноября – вторник

21:45 Босния и Герцеговина – Украина

21:45 Финляндия – Франция

Ранее мы показывали лица футболистов сборной Украины, когда они узнали счет матча Босния – Финляндия (1:3). Вот как выглядит шок!