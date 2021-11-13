13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
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Франция убойно вышла на ЧМ и толкнула Украину к краю пропасти

Олег Люлька
13 ноября, 23:37
Французы разгромили Казахстан 8:0, досрочно пробились на ЧМ-2022 и теперь без всякой мотивации выйдут на игру с Финляндией – если та победит, Украина пролетит мимо плей-офф

Бензема и Мбаппе - шесть голов на двоих / Фото: Reuters

Сборная Франции в субботу вечером уничтожила на свое поле Казахстан – 8:0! Героем матча стал Мбаппе, оформивший первый в карьере покер в составе "Ле Бле".

СМОТРИТЕ, КАК ФЕЕРИЛ МБАППЕ

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Благодаря этой победе французы за тур до финиша гарантировали себе первое место в группе D и досрочно пробились на ЧМ-2022 в Катаре.

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Следовательно, на матч 16 ноября против Финляндии в гостях Франция выйдет уже без всяких турнирных задач, как на тренировку, что крайне невыгодно сборной Украины.

Напомним, если финны одолеют французов во вторник, то оставят Украину за бортом плей-офф за попадание на мундиаль, даже если в параллельном поединке мы обыграем на выезде Боснию и Герцеговину.

Франция – Казахстан – 8:0
Голы: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабио, 75, Гризманн, 84, пен

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Без помощи Франции нам не обойтись / Фото: Getty Images, Reuters

16 ноября – вторник

  • 21:45 Босния и Герцеговина – Украина
  • 21:45 Финляндия – Франция

Ранее мы показывали лица футболистов сборной Украины, когда они узнали счет матча Босния – Финляндия (1:3). Вот как выглядит шок!

И тишина... Победа финнов Украину не порадовала / Фото: УАФ