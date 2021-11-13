Франція феєрично вийшла на ЧС і штовхнула Україну до краю прірви

Бензема і Мбаппе - шість голів на двох / Фото: Reuters

Збірна Франції у суботу ввечері знищила на своєму полі Казахстан – 8:0! Героєм матчу став Мбаппе, який оформив перший у кар'єрі покер у складі "Ле Бле".

ОГЛЯД МАТЧУ

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Завдяки цій перемозі французи за тур до фінішу гарантували собі перший рядок у групі D та достроково пробилися на ЧС-2022 у Катарі.

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Отже, на матч 16 листопада проти Фінляндії в гостях Франція вийде вже без жодних турнірних завдань, як на тренування, що украй невигідно збірній України.

Нагадаємо, якщо фіни здолають французів у вівторок, то залишать Україну за бортом плей-оф за потрапляння на мундіаль, навіть якщо у паралельному поєдинку ми обіграємо на виїзді Боснію та Герцеговину.

Франція – Казахстан – 8:0

Голи: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабіо, 75, Грізманн, 84, пен

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Без допомоги Франції нам не обійтись / Фото: Getty Images, Reuters

16 листопада – вівторок

21:45 Боснія та Герцеговина – Україна

21:45 Фінляндія – Франція

Раніше ми показували обличчя футболістів збірної України, коли вони дізналися рахунок матчу Боснія – Фінляндія (1:3). Ось який на вигляд шок!