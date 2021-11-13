13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Франція феєрично вийшла на ЧС і штовхнула Україну до краю прірви

Олег Люлька
13 листопада, 23:37
Французи розгромили Казахстан 8:0, достроково пробилися на ЧС-2022 і тепер без найменшої мотивації вийдуть на гру з Фінляндією – якщо та переможе, Україна пролетить повз плей-оф

Бензема і Мбаппе - шість голів на двох / Фото: Reuters

Збірна Франції у суботу ввечері знищила на своєму полі Казахстан – 8:0! Героєм матчу став Мбаппе, який оформив перший у кар'єрі покер у складі "Ле Бле".

ОГЛЯД МАТЧУ

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Завдяки цій перемозі французи за тур до фінішу гарантували собі перший рядок у групі D та достроково пробилися на ЧС-2022 у Катарі.

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Отже, на матч 16 листопада проти Фінляндії в гостях Франція вийде вже без жодних турнірних завдань, як на тренування, що украй невигідно збірній України.

Нагадаємо, якщо фіни здолають французів у вівторок, то залишать Україну за бортом плей-оф за потрапляння на мундіаль, навіть якщо у паралельному поєдинку ми обіграємо на виїзді Боснію та Герцеговину.

Франція – Казахстан – 8:0
Голи: Мбаппе, 6, 12, 32, 87, Бензема, 55, 59, Рабіо, 75, Грізманн, 84, пен

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Без допомоги Франції нам не обійтись / Фото: Getty Images, Reuters

16 листопада – вівторок

  • 21:45 Боснія та Герцеговина – Україна
  • 21:45 Фінляндія – Франція

Раніше ми показували обличчя футболістів збірної України, коли вони дізналися рахунок матчу Боснія – Фінляндія (1:3). Ось який на вигляд шок!

Перемога фінів збірну України не порадувала / Фото: УАФ