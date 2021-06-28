Франция – Швейцария: видео гола и обзор матча чемпионов мира в 1/8 Евро-2020

Швейцарцы неожиданно первыми открыли счет в матче с фаворитами чемпионата Европы французами 28 июня в Будапеште, а вот команда Дешама выглядела растерянной

Сборная Франция против Швейцарии в 1/8 финала / Фото: Reuters

Во втором матче понедельника на Евро-2020 в Бухаресте сборная Франции бьется со Швейцарией. Действующие чемпионы мира и фавориты нынешнего турнира минимально уступают после первого тайма. Мультимедийный онлайн Франция – Швейцария идет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Французы, которые вышли на поле своим боевым составом с Погба, Гризманном, Бензема и Мбаппе, в первом тайме выглядели в атаке крайне беззубо. А вот Швейцария, которая в группе попала под каток Италии, приятно удивила и открыла счет на 15-й минуте. Цубер с левого фланга сделал подачу в штрафную, откуда точно пробил головой Сеферович.

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Победитель пары Франция – Швейцария в четвертьфинале встретится с Испанией, которая в сумасшедшем матче в Копенгагене дожала Хорватию – 5:3.

Напомним, что Украина свой матч 1/8 финала на Евро-2020 проведет 29 июня в Глазго против сборной Швеции.

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