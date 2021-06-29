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Евро-2020 остался без чемпионов! Мбаппе отправил Францию домой

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июня, 00:45
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В серии послематчевых пенальти сборная Швейцарии обыграла французов и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет против Испании
Зоммер отбивает мяч после удара Мбаппе
Зоммер отбивает мяч после удара Мбаппе / Фото: Getty Images

Вслед за чемпионами Европы португальцами, с Евро-2020 вылетели и чемпионы мира французы. В невероятном поединке сборная Франции проиграла Швейцарии. А антигероем встречи стал лучший молодой футболист современности Килиан Мбаппе. Он не реализовал послематчевый пенальти.

Смотрите видео голов матча Швейцария – Франция

Матч для Швейцарии начался хорошо. Им удалось забить быстрый гол. На 15-й минуте Цубер оказался с мячом на левом фланге атаки и выполнил подачу в штрафную, откуда точно пробил головой Сеферович!

В начале второго тайма швейцарцы могли снова отличиться. Но на 54-й минуте Родригес не реализовал пенальти. Льорис блестяще достал мяч в углу. После этого Швейцария была настолько подавлена, что за две минуты пропустила два мяча.

Французы ничего толком не могли создать до сейва Льориса. А потом две атаки – два гола. Дублем отличился Карим Бензема.

Сначала Мбаппе получил передачу перед штрафной и выполнил скидку на Бензема, который здорово прокинул вперед и пробил мимо голкипера. А затем Гризманн перебросил Зоммера и Карим головой отправил мяч в пустые ворота.

Далее был шедевр Погба. Его гол будет претендовать на лучший в 1/8 финала. Из-за штрафной Поль красиво попал в "девятку".

Но швейцарцы показали, что у них есть характер. И пошли на штурм. Завернул интригу Сеферович, который головой оформил дубль. А потом Гавранович сравнял счет. Но рефери зафиксировал минимальный офсайд. Однако Марио своего таки добился. На последней минуте второго тайма швейцарский форвард прошел по центру и точно пробил в угол ворот.

Избежать овертайма мог Коман, но после его удара затрещала перекладина.

В дополнительное время команды играли на атаку. Прекрасный шанс был у Павара, но его удар потащил Зоммер. Второй раз вратарь Швейцарии сыграл безупречно после удара головой Жиру. Счет не изменился и победителя пришлось определять в серии пенальти. Решающим стал последний удар. Килиан Мбаппе не смог забить Зоммеру. Швейцария победила!

Франция – Швейцария – 3:3 (пен. 4:5)
Голы: Бензема (57, 59), Погба (75) – Сеферович (15, 81), Гавранович (90)

Теперь в четвертьфинале сборная Швейцарии сыграет против Испании 2 июля.

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