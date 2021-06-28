Франция – Швейцария: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Поединок действующих чемпионов мира французов против швейцарцев в Бухаресте начнется в 22:00 по киевскому времени. Матч будет показан по ТВ и в интернете

Звезды Франции Погба и Дешам / Фото: Reuters

В понедельник, 28 июня, определится еще один четвертьфиналист Евро-2020. В Бухаресте сыграют Франция и Швейцария. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Франция – Швейцария доступен на нашем сайте.

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Франция – Швейцария в понедельник, 28 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают большим фаворитом пары Францию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.28. На попадание в следующий раунд Швейцарии – 4.00. Самыми вероятными результатами у букмекеров называются 1:0 и 2:0 в пользу французов.

Смотрите, как в последнем матче группы Франция сыграла 2:2 с Португалией

Реклама

Смотрите, как Швейцария пробилась в 1/8 финала, обыграв Турцию 3:1

Отметим, что в 1/4 финала победитель пары Франция – Швейцария сыграет с лучшим в сегодняшнем поединке Хорватия – Испания.