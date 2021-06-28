Франция – Швейцария: где смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Звезды Франции Погба и Дешам / Фото: Reuters
В понедельник, 28 июня, определится еще один четвертьфиналист Евро-2020. В Бухаресте сыграют Франция и Швейцария. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Франция – Швейцария доступен на нашем сайте.
ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Франция – Швейцария в понедельник, 28 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.
ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Аналитики FAVBET считают большим фаворитом пары Францию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.28. На попадание в следующий раунд Швейцарии – 4.00. Самыми вероятными результатами у букмекеров называются 1:0 и 2:0 в пользу французов.
Смотрите, как в последнем матче группы Франция сыграла 2:2 с Португалией
Смотрите, как Швейцария пробилась в 1/8 финала, обыграв Турцию 3:1
Отметим, что в 1/4 финала победитель пары Франция – Швейцария сыграет с лучшим в сегодняшнем поединке Хорватия – Испания.
Новости на эту же тему:Сборная Украины убежала в Глазго от грозы в Бухаресте и наметила планы перед Швецией Роналду сделал заявление после вылета с Евро Жена Малиновского рассказала, какое прозвище дал ей Шева Бежать из Крыма меня заставили россияне, а не украинцы: шведский футболист вспомнил 2014-й