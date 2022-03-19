Франция с Украиной. Футбольный клуб вышел на матч в сине-желтой форме

Сине-желтые футболки оказались фартовыми для Ланса / Фото: Twitter

В субботу, 19 марта, в матче 29-го тура чемпионата Франции встречались команды Ланс и Клермон. Футболисты хозяев поля в знак солидарности с Украиной вышли на поединок в сине-желтой форме.

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Также на экипировке команды присутствовал и флаг нашей страны с надписью "мир" на разных языках. Отметим, что традиционные цвета Ланса красный и желтый.

Ограждение стадиона также было украшено в национальные цвета Украины.

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Отметим, что это не вся поддержка Украины от французского клуба. Сине-желтые футболки Ланса поступят в продажу, а на вырученные деньги будут закуплены предметы первой необходимости для украинских граждан, пострадавшим в результате российской агрессии.

Кстати, сине-желтая форма оказалась фартовой для Ланса. Хозяева одержали победу над Клермоном со счетом 3:1. Ланс идет в на шестом месте турнирной таблицы и имеет шансы побороться за еврокубки.