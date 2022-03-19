Франція із Україною. Футбольний клуб вийшов на матч у синьо-жовтій формі

Синьо-жовті футболки виявилися фартовими для Ланса / Фото: Twitter

У суботу, 19 березня, у матчі 29-го туру чемпіонату Франції зустрічалися команди Ланс та Клермон. Футболісти господарів поля на знак солідарності з Україною вийшли на поєдинок у синьо-жовтій формі.

Читайте також: Подарунок для України та Вернидуба: італійський клуб проведе яскраву акцію

Реклама

Також на екіпіруванні команди був присутній і прапор нашої країни з написом "мир" різними мовами. Зазначимо, що традиційні кольори Ланса – червоний і жовтий.

Огородження стадіону також було прикрашене національними кольорами України.

Реклама

Зазначимо, що це не вся підтримка України від французького клубу. Синьо-жовті футболки Ланса надійдуть у продаж, а на отримані гроші будуть закуплені предмети першої необхідності для українських громадян, які постраждали внаслідок російської агресії.

До речі, синьо-жовта форма виявилася фартовою для Ланса. Господарі здобули перемогу над Клермоном з рахунком 3:1. Ланс йде на шостому місці турнірної таблиці і має шанси поборотися за єврокубки.