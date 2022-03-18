Подарок для Украины и Вернидуба: итальянский клуб проведет яркую акцию

Весь цивилизованный мир выступает за прекращение войны в Украине. Акции в поддержку нашей страны проводятся во всех странах.
Клуб 7-го дивизиона чемпионата Италии Никотера сыграет ближайший матч в сине-желтой форме и доиграет в ней сезон.
А на футболках игроков будет надпись "Юрий Вернидуб" – в честь главного тренера Шерифа, а также "Stop the war"(прекратите войну).
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Prima Categoria, 7- .— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) March 18, 2022
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"Yuriy Vernydub" , .
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Напомним, Юрий Вернидуб после возвращения в Украину пополнил ряды ВСУ. Украинский наставник будет защищать Родину в составе артбригады.
А еще Вернидуб поставил точный диагноз свихнувшемуся российскому диктатору.
"Путин – это скотина, урод и вампир в одном флаконе. Правильно говорят: Путин, пошел ты на х*й!", – сказал украинский тренер.