Форварда Динамо предложили российскому миллиардеру

Эрик Рамирес / Фото: YouTube Динамо Киев

Венесуэлец Эрик Рамирес, недавно забивший в ворота Бразилии, в киевском Динамо не блещет.

В июле он был куплен киевлянами за 1,75 млн евро у словацкого клуба ДАК, однако с тех пор отметился за Динамо всего одним голом.

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Как стало известно, уже зимой Динамо может с Рамиресом распрощаться. Не будем забывать, что к тому времени уже должен вернуться в строй Артем Беседин.

23-летний Рамирес и так не сильно доволен количеством игрового времени, а с возвращением в строй Беседина его может стать еще меньше.

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"Недовольный своим игровым временем в Киеве Рамирес был предложен бельгийскому клубу Серкль Брюгге, – сообщил у себя в Twitter венесуэльский журналист Марио Альберто Санчес. – Впрочем, покинет ли он Динамо, пока не понятно".

Новичок киевлян Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Стоит отметить, что Серкль Брюгге, куда сватают Рамиреса, переживает не лучшие времена – команда занимает предпоследнее место в чемпионате Бельгии.

При этом владельцем клуба Серкль Брюгге является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, состояние которого оценивается в шесть миллиардов долларов. Кстати, ему же принадлежит ФК Монако.

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Рыболовлев и князь Монако Альбер II