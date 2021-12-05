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Форварда Динамо запропонували російському мільярдеру

Андрій Трофімов
5 грудня, 16:51
Венесуельський нападник Ерік Рамірес, який лише у липні перебрався до київського Динамо, вже взимку може покинути український клуб

Ерік Рамірес / Фото: YouTube Динамо Київ

Венесуелец Ерік Рамірес, який нещодавно забив у ворота Бразилії, у київському Динамо не виюлискує.

У липні він був куплений киянами за 1,75 млн євро у словацького клубу ДАК, проте відтоді відзначився за Динамо лише одним голом.

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Як стало відомо, вже взимку Динамо може з Раміресом розпрощатися. Не забуватимемо, що на той час вже має повернутися у стрій Артем Бєсєдін.

23-річний Рамірес і так не дуже задоволений кількістю ігрового часу, а з поверненням Бєсєдіна його може стати ще менше.

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"Незадоволений своїм ігровим часом у Києві Рамірес був запропонований бельгійському клубу Серкль Брюгге, – повідомив у себе в Twitter венесуельський журналіст Маріо Альберто Санчес. – Утім, чи покине він Динамо, поки не зрозуміло".

Новачок киян Ерік Рамірес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Варто зазначити, що Серкль Брюгге, куди сватають Раміреса, переживає не найкращі часи – команда посідає передостаннє місце у чемпіонаті Бельгії. Але, зарекомендувавши себе там, гравці можуть заробити хорошу пропозицію з Європи – ця перспектива може підкупити і Еріка.

Ерік Рамірес скоро стане гравцем Динамо. Фото: dac1904.sk

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При цьому власником клубу Серкль Брюгге є російський бізнесмен Дмитро Риболовлєв, статки якого оцінюються в шість мільярдів доларів. Йому належить і ФК Монако.

Риболовлєв і князь Монако Альбер II