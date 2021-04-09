Форвард МЮ в одном матче повторил рекорды Бобби Чарльтона и Роналду

Рашфорд еще имеет шанс улучшить показатели в текущем сезоне

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд отличился забитым мячом в матче 1/4 финала Лиги Европы против Гранады (2:0). Для форварда сборной Англии этот гол стал восьмым в текущем еврокубковом сезоне.

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Это позволило Рашфорду повторить рекорд легенды МЮ Бобби Чарльтона по количеству голов в одном еврокубковом сезоне среди английских футболистов – Чарльтон забил 8 мячей в сезоне 1964/1965.

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Кроме этого, Маркус повторил рекорд Криштиану Роналду по голам в еврокубках в составе МЮ, который португалец установил в сезоне 2007/2008.

Ранее мы писали, что в матче Лиги Европы болбой бросил мяч в лицо игроку Ромы. Итальянцы отомстили за негостеприимство и увезли из Амстердама победу.