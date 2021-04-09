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Заслужил удаление? Болбой бросил мяч в лицо игроку Ромы

9 апреля, 08:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Итальянцы отомстили за негостеприимство и увезли из Амстердама победу

Скандальный инцидент случился в матче 1/4 финала Лиги Европы между Аяксом и Ромой в Амстердаме. В конце первого тайма болбой бросил мяч в лицо игроку римского клуба Риккардо Калафьори.

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Итальянец догонял катящийся мяч, однако неожиданно мальчик, который должен был подать ему мяч, бросил круглого прямо в голову игроку. Футболист от неожиданности схватился за лицо, а парень только развел руками.

Отметим, что поединок завершился волевой победой Ромы со счетом 2:1. Аякс открыл счет после точно удара Дэви Классена на 39-й минуте. В начале второго тайма хозяева поля не реализовали пенальти и сразу же пропустили в ответ – отличился Лоренцо Пеллегрини. А незадолго до финального свистка Ибаньес принес Роме победу. Ответный матч пройдет 15 апреля.

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Лига Европы Аякс Амстердам Рома Италия болбой

Источник: Сегодня|Спорт

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