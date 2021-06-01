Форвард, которого нейтрализовал Шахтер, стал лучшим игроком чемпионата Италии

Этого звания удостоился бельгийский бомбардир Интера Ромелу Лукаку. Роналду также не остался без награды – его признали лучшим нападающим Серии А

Лидер "Интера" Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

28-летний бельгийский нападающий миланского Интера Ромелу Лукаку признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона-2020/2021.

Об этом сообщает официальный сайт Серии А.

В 36 матчах Лукаку забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач, поспособствовав чемпионству Интера, который нарушило 9-летнюю гегемонию Ювентуса.

Напомним, что перед Интером Лукаку выступал в МЮ и когда покидал Манчестер, легенда этого клуба Гари Невилл даже радовался, потому что... "Лукаку играл с лишним весом! Больше 100 килограммов! И это футболист Манчестер Юнайтед. Непрофессионализм заразителен".

Теперь этот "непрофессионал" – игрок №1 в Серии А.

Интересно, что в двух матчах минувшей Лиги чемпионов с Шахтером форвард Интера Лукаку не сумел забить "горнякам" ни разу – соперники оба раза сыграли вничью 0:0.

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Добавим, что лучшим голкипером чемпионата Италии назван Джанлуиджи Доннарумма (Милан), защитником – Кристиан Ромеро (Аталанта), полузащитником – Николо Барелла (Интер), а нападающим – Криштиану Роналду, в 33 матчах за Ювентус забивший 29 мячей.

Кстати, накануне Джорджина Родригес неосторожно выдала будущее Роналду, дав понять, что он останется в Турине.

Смотрите, как забивает Лукаку