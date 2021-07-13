Форвард Англии в шоке после своего пенальти: "Я же забиваю их с закрытыми глазами!"

У Маркуса Рашфорда одно-единственное объяснение, почему он не смог реализовать 11-метровый в финале Евро – потерял уверенность после клубного сезона

Рашфорд не забил пенальти в финале Евро / Фото: Reuters

Форвард сборной Англии Маркус Рашфорд опубликовал обращение к болельщикам после поражения в финале Евро от Италии, извинившись за незабитый пенальти в послематчевой серии, когда угодил в штангу.

"Даже не знаю, с чего начать и даже не знаю, как выразить словами, что я чувствую сейчас. У меня был трудный сезон (с проигранным финалом Лиги Европы), я думаю, это было ясно всем, и я, вероятно, вышел на поле в финале Евро с недостаточной уверенностью. Я всегда хочу бить пенальти, но тут что-то пошло не так. Результат оказался не таким, как я хотел. Я подвел товарищей по команде. Я всех подвел"

"Все, что от меня требовалось, это реализовать пенальти. Я могу забивать 11-метровые с закрытыми глазами. Почему же не в этот раз? Эта мысль продолжает крутиться в моей голове с тех пор, как я ударил по мячу. Финал. 55 лет. Один пенальти. История. Все, что я могу сказать, – извините. Я бы хотел, чтобы все прошло по-другому"

Ранее мы писали, что принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии – Рашфорда, Сака и Санчо, не реализовавших пенальти в финале Евро.

"Я могу принять критику своей игры, мой пенальти был недостаточно хорош, он должен был быть забит, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда я", – говорит по поводу расизма Рашфорд

Впрочем, Маркус дал понять, что слов поддержки получил больше, чем оскорблений.

"Сообщения, которые я получил сегодня, были очень приятными. Я чуть не расплакался. Я Маркус Рашфорд, мне 23 года, я чернокожий из Витингтона и Уитеншоу, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего нет, у меня есть это. Спасибо за все сообщения с добрыми словами. Я вернусь сильнее. Мы вернемся сильнее", – написал Рашфорд у себя в Twitter

Видео нереализованного пенальти Рашфорда