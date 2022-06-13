Формула-1 возвращается в Африку. Где пройдет Гран-При в 2023 году

Гран-При ЮАР может вернуться в сезон Формулы-1

В следующем году сезон Формулы-1 может пополниться новым Гран-При. В этом году турнир "королевских" автогонок должен был состоять из 22-х этапов, однако организаторы отказались от проведения гонки в России на фоне нападения фашистов на Украину.

Впрочем, никогда еще сезон не включал в себя более 21-го Гран-При. В следующем сезоне Формула-1 может вернуться в Африку. Как сообщает RacingNews365, босс автогонок Стефано Доменикали отправился в Йоханнесбург для переговоров о возобновлении Гран-При ЮАР.

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Компания SA Grand Prix Corporation является промоутером данного этапа и уже давно продвигает возвращение гонок на "черный континент". Сообщается, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

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Главной проблемой остается вопрос финансовой поддержки Гран-При ЮАР со стороны государства. В случае согласования сделки гонка на трассе "Кьялами" в пригороде Йоханнесбурга может пройти либо в марте-апреле, либо в октябре-ноябре 2023 года.

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Напомним, что ни ЮАР, ни другая африканская страна не принимали этапы Формулы-1 с 1993 года. В ЮАР на двух разных трассах прошло 28 Гран-При. Также в Африке гонка F1 однажды проводилась в Маррокко (1958).