Форма с акцентом на половые органы: прозрачная обновка футбольной команды

Английский клуб Бидейл, который выступает в 11-м дивизионе своей страны, вновь заставил говорить о себе весь мир, презентовав оригинальную игровую форму

Новая форма клуба Бидейл / Фото: Twitter

На сей раз Бидейл показал прозрачный комплект формы, на котором нарисованы стрелки, указывающие на мужские половые органы.

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Таким образом клуб пытается привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичка, сообщает Twitter Бидейла.

В центре формы нанесена надпись "Проверь", призывающая мужчин пройти тестирование.

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До этого команда 11-го дивизиона английского футбола не раз удивляла своей формой. Например, на ней изображали картофельное пюре, зеленый горошек, а также хот-доги с горчицей и кетчупом.

Кстати, недавно форму другого английского клуба – Бристоля – презентовали собаки.