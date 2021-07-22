Форма с акцентом на половые органы: прозрачная обновка футбольной команды

Новая форма клуба Бидейл / Фото: Twitter
На сей раз Бидейл показал прозрачный комплект формы, на котором нарисованы стрелки, указывающие на мужские половые органы.
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Таким образом клуб пытается привлечь внимание к проблеме рака простаты и яичка, сообщает Twitter Бидейла.
В центре формы нанесена надпись "Проверь", призывающая мужчин пройти тестирование.
До этого команда 11-го дивизиона английского футбола не раз удивляла своей формой. Например, на ней изображали картофельное пюре, зеленый горошек, а также хот-доги с горчицей и кетчупом.
Кстати, недавно форму другого английского клуба – Бристоля – презентовали собаки.