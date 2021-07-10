И никаких котиков! Форму английского клуба презентовали собаки

Новая экипировка Бристоль Сити будет экологически чистой, каждая футболка изготовлена из восьми переработанных пластиковых бутылок

Собаки выступили моделями Бристоля

Английский футбольный клуб Бристоль Сити оригинально презентовал новую форму. Команда сделала это при помощи собак, которых одели в новую экипировку.

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Новая форма Бристоля, который выступает во втором по силе английском дивизионе, будет экологически чистой. Каждая футболка изготовлена из высококачественного полиэстера, произведенного из восьми переработанных пластиковых бутылок.

Ранее мы рассказывали, что американский футбольный клуб Интер Майами устроил необычную презентацию формы. Новую экипировку показали на дне океана. Форма Primeblue создана в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды пластиком и в преддверии Всемирного дня океанов 8 июня.