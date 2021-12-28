Фонсеке приготовиться: команда Яремчука осталась без тренера

Жорже Жезуш больше не тренер Бенфики / Фото: Getty Images

Лиссабонская Бенфика на своем официальном сайте объявила о расторжении контракта с Жорже Жезушом по взаимному согласию сторон.

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Стоит отметить, что Бенфика будет выполнять все обязательства до окончания действующего контракта или до тех пор, пока Жорже Жезуш и его штаб не найдут себе новую работу.

Наставник резервистов "орлов" Нелсон Вериссимо возьмет на себя роль тренера основной команды Бенфики до конца сезона.

Тренер Бенфики Жоржи Жезуш / Фото: Reuters

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Лиссабонская Бенфика вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставив за бортом Барселону. Но в национальном чемпионате клуб идет на третьем месте. И вылетел из Кубка Португалии. Это и послужило поводом к отставке Жорже Жезуша.

Бенфика vs Динамо / Фото: Reuters

В 15-ти матчах текущего сезона "орлы" набрали 37 очков и занимают 3-е место в чемпионате Португалии.

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Напомним, что экс-тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека второй кандидат на пост главного тренера Бенфики. Португальцы сначала попытаются договориться с итальянцем Андреа Пирло.

Отметим, что в составе Бенфики выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук.