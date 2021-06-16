Финляндия – Россия: видео гола и обзор матча на Евро-2020

Второй тур на чемпионате Европы-2020 16 июня открыл поединок в Санкт-Петербурге, где финны очень хотели досрочно оформить выход из группы В

Сборная Финляндии против России / Фото: Reuters

После победы Финляндии в драматичном матче над Данией в первом туре Евро-2020 (1:0) Суоми нужно было подтверждать свои претензии на лидерские позиции в группе и обыгрывать Россию. Хоть играть им приходилось в гостях – в Санкт-Петербурге. Но после первого тайма счет 1:0 в пользу россиян.

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Россия в первом туре была разбита Бельгией 0:3 и тоже очень нуждалась в набранных очках. Однако едва не отказалась в роли догоняющей уже на старте встречи. Похьянпало забил мяч в ворота России уже на 3-й минуте, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, зафиксировав положение вне игры.

На протяжении первой половины у Похьянпало было еще несколько голевых моментов, но уже в добавленное к первому тайму время счет открыла Россия первым ударом в створ ворот. Хозяев выручило индивидуальное мастерство игрока Аталанты Миранчука. Голевую передачу ему отдал Артем Дзюба.

Поединок было много борьбы, поэтому уже в первом тайме арбитр показал три желтые карточки, а россиянин Марио Фернандес покинул поле на носилках на 25-й минуте. Футболист неудачно приземлился после падения.

Марио Фернандес покинул поле на носилках / Фото: Reuters

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Смотрите обзор первого тайма

Второй матч группы В между Бельгией и Данией состоится завтра, 17 июня.

Напомним, что в поединке Финляндии и Дании в первом туре недва не произошла трагедия. На 43-й минуте полузащитник сборной Дании и итальянского Интера Кристиан Эриксен неожиданно потерял сознание. У него остановилось сердце.

Смотрите обзор матча Дания – Финляндия