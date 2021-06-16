Финляндия – Россия: стрим матча Евро-2020

Финляндия может гарантировать себе выход в 1/8 финала
Сборная Финляндии никогда еще не проигрывала на чемпионатах Европы, а Россия не может победить после стартового матча на Евро-2012. Сегодня эти команды в Санкт-Петербурге встретятся во втором туре континентального первенства. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.
Прямая стрим-трансляция матча Финляндия – Россия будет на YouTube-канале ТуМатч!
Напомним также, что на нашем сайте вы сможете посмотреть и мультимедийную онлайн-трансляцию поединка Финляндия – Россия, с фото, статистикой и видео повторами ключевых событий встречи.
Кроме того, на нашем сайте активно проходит голосование за Мисс Евро!
Мисс сборной Финляндии: подарила Лоду богиню
Мисс сборной России: Зобнин запрещает жене делать пластические операции
Новости на эту же тему: