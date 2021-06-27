Ферстаппен выиграл Штирию и ушел в отрыв от Хэмилтона

Герой Гран-при Штирии Макс Ферстаппен / Фото: Reuters
В Австрии завершился очередной этап Формулы-1. На автодроме "Ред Булл Ринг" состоялся Гран-при Штирии, победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, которому накануне не было равных в квалификации. Второе место занял гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.
Серхио Перес, представляющий Ред Булл, в концовке едва не настиг Боттаса, но ему немного не хватило до подиума. В итоге мексиканец стал четвртым. Пятым финишировал Ландо Норрис, представляющий Макларен.
Гран-при Штирии. 27 июня
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 71 круг
- 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +35,743
- 3. Валттери Боттас (Мерседес) +46,907
- 4. Серхио Перес (Ред Булл) +47,434
- 5. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг
- 6. Карлос Сайнс (Феррари) +1 круг
- 7. Шарль Леклер (Феррари) +1 круг
- 8. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1 круг
- 9. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
- 10. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
- 11. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
- 12. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1 круг
- 13. Даниэль Риккардо (Макларен) +1 круг
- 14. Эстебан Окон (Альпин) +1 круг
- 15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг
- 16. Мик Шумахер (Хаас) +2 круга
- 17. Николас Латифи (Уильямс) +3 круга
- 18. Никита Мазепин (Хаас) +3 круга
Сошли
- Джордж Расселл (Уильямс)
- Пьер Гасли (Альфа Таури)
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Отметим, что в общем зачете лидер Макс Ферстаппен оторвался от действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона уже на 18 баллов.
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