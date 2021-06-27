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Ферстаппен выиграл Штирию и ушел в отрыв от Хэмилтона

27 июня, 17:56

Олег Люлька

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен уверенно победил в Австрии, опередив Льюиса Хэмилтона на 36 секунд. В общем зачете чемпион отстает от Макса уже на 18 баллов

Герой Гран-при Штирии Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

В Австрии завершился очередной этап Формулы-1. На автодроме "Ред Булл Ринг" состоялся Гран-при Штирии, победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, которому накануне не было равных в квалификации. Второе место занял гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.

Серхио Перес, представляющий Ред Булл, в концовке едва не настиг Боттаса, но ему немного не хватило до подиума. В итоге мексиканец стал четвртым. Пятым финишировал Ландо Норрис, представляющий Макларен.

Гран-при Штирии. 27 июня

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Отметим, что в общем зачете лидер Макс Ферстаппен оторвался от действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона уже на 18 баллов.

Личный зачет

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Формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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