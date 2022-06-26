Фенербахче планирует купить игрока сборной Украины, чтобы он сокрушил Динамо

Артем Довбик, сборная Украины / Фото: Reuters

Совсем скоро Динамо стартует в Лиге чемпионов. 20 июля киевская команда сразится с Фенербахче во втором раунде квалификации. Ответная игра в Стамбуле назначена на 27 июля.

Турецкий вице-чемпион планирует усилиться перед битвой с киевлянами. Летом тренером команды стал Жорже Жезуш, а в качестве усиления атаки Фенербахче рассматривает Артема Дзюбу.

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Впрочем, "канарейки" нашли альтернативу игроку сборной России. По данным турецких СМИ, Фенербахче положил глаз на форварда Днепра-1 и сборной Украины Артема Довбика, который в апреле тренировался с Динамо.

Артем Довбик будет тренироваться с Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Руководство хочет подписать форварда как можно раньше, чтобы он прошел сборы и был готов к битве с Динамо в Лиге чемпионов. Сообщается, что сам Артем не против переехать в Турцию.

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К слову, Довбик также входит в сферу интересов Торино. В минувшем сезоне УПЛ, который так и не завершился, Артем стал лучшим бомбардиром турнира, забив 14 голов в 17 матчах. Также на счету нападающего четыре гола в 13 матчах за сборную Украины.