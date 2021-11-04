Феерия Шахаба в матче Заря – ЦСКА: видео голов и обзор матча Лиги конференций

Иранский дуэт форвардов Зари сделали результат в матче против ЦСКА Софии / Фото: Reuters

Мы проводили онлайн матча Заря – ЦСКА с подробным описанием всех ключевых моментов.

Большую часть игрового времени обе команды провели в силовой борьбе с минимумом опасных моментов.

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Лишь в конце поединка прорвало иранский дуэт форвардов Зари.

На 87-й минуте Шахаб расстрелял ворота ЦСКА.

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А уже в компенсированное время Аллахъяр отправил мяч в пустые ворота армейцев после передачи Шахаба.

Финальный свисток арбитра зафиксировал вторую победу луганцев в Лиге конференций.

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ОБЗОР МАТЧА

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 4-й тур.

Заря – ЦСКА София – 2:0

Голы: Шахаб, 86, Аллахъяр, 90+5

После четырех сыгранных матчей Заря набрала 6 очков и занимает третье место в группе С.