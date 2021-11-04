Феерия Шахаба в матче Заря – ЦСКА: видео голов и обзор матча Лиги конференций

Иранский дуэт форвардов Зари сделали результат в матче против ЦСКА Софии / Фото: Reuters
Мы проводили онлайн матча Заря – ЦСКА с подробным описанием всех ключевых моментов.
Большую часть игрового времени обе команды провели в силовой борьбе с минимумом опасных моментов.
Лишь в конце поединка прорвало иранский дуэт форвардов Зари.
На 87-й минуте Шахаб расстрелял ворота ЦСКА.
А уже в компенсированное время Аллахъяр отправил мяч в пустые ворота армейцев после передачи Шахаба.
Финальный свисток арбитра зафиксировал вторую победу луганцев в Лиге конференций.
ОБЗОР МАТЧА
Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 4-й тур.
Заря – ЦСКА София – 2:0
Голы: Шахаб, 86, Аллахъяр, 90+5
После четырех сыгранных матчей Заря набрала 6 очков и занимает третье место в группе С.