Феєрія Шахаба у матчі Зоря – ЦСКА: відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Іранський дует форвардів Зорі зробили результат у матчі проти ЦСКА Софії / Фото: Reuters
Ми проводили онлайн матчу Зоря – ЦСКА із докладним описом усіх ключових моментів.
Більшість ігрового часу обидві команди провели в силовій боротьбі з мінімумом небезпечних моментів.
Лише наприкінці поєдинку прорвало іранський дует форвардів Зорі.
На 87-й хвилині Шахаб розстріляв ворота ЦСКА.
А вже у компенсований час Аллах'яр відправив м'яч у порожні ворота армійців після передачі Шахаба.
Фінальний свисток арбітра зафіксував другу перемогу луганців у Лізі конференцій.
ОГЛЯД МАТЧУ
Ліга конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 4-й тур.
Зоря – ЦСКА Софія – 2:0
Голи: Шахаб, 86, Аллах'яр, 90+5
Після чотирьох зіграних матчів Зоря набрала 6 балів та посідає третє місце у групі С.