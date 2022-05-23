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Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
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Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
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Фашистам не место в спорте! Россию и Беларусь удалили из Лиги чемпионов

Анатолий Дерека
23 мая, 17:30
Клубы из стран-оккупантов не смогут играть в самом престижном баскетбольном турнире Европы

Россию выкинули из европейских баскетбольных турниров из-за войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия уже три месяца ведет войну против Украины, из-за чего страдает не только наше население. Соседнее фашистское государство изолируют от всего цивилизованного мира, в том числе и спорт.

Ранее футбольные клубы и сборные из России дисквалифицировали на турниры ФИФА и УЕФА. Та же участь коснулась и российского баскетбола. Причем, пострадала не только РФ, но и ее страна-сателлит Беларусь.

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Согласно решению исполнительного комитета ФИБА, клубы из России и Беларуси не смогут играть в баскетбольной Лиге чемпионов. На данный момент санкции наложены лишь на сезон 2022/2023.

Отметим, что в этом году ни один российский клуб не прошел групповую стадию Лиги чемпионов по баскетболу. Неплохо выступал украинский клуб Прометей из Камянского, однако из-за нападения России команда снялась с розыгрыша. Победителем же стал испанский клуб Леново, одолевший в финале соотечественников из Манресы со счетом 98:87.