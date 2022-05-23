Фашистам не місце у спорті! Росію та Білорусь видалили з Ліги чемпіонів

Росію викинули з європейських баскетбольних турнірів через війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вже три місяці веде війну проти України, через що страждає не лише наше населення. Сусідну фашистську державу ізолюють від усього цивілізованого світу, зокрема й спорт.

Раніше футбольні клуби та збірні з Росії дискваліфікували на турніри ФІФА та УЄФА. Така сама доля торкнулася і російського баскетболу. Причому постраждала не лише РФ, а й її країна-сателіт Білорусь.

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Згідно з рішенням виконавчого комітету ФІБА, клуби з Росії та Білорусі не зможуть грати у баскетбольній Лізі чемпіонів. Наразі санкції накладені лише на сезон 2022/2023.

Зазначимо, що цього року жоден російський клуб не пройшов групової стадії Ліги чемпіонів з баскетболу. Непогано виступав український клуб Прометей із Кам'янського, проте через напад Росії команда знялася з розіграшу. Переможцем став іспанський клуб Леново, який здолав у фіналі співвітчизників з Манреси з рахунком 98:87.