Фартовый не помог: яркие фото фанатов матча Швейцария – Испания на Евро-2020

Швейцария получила отличную поддержку от своих фанатов, но не смогла сдержать натиск Испании в четвертьфинале Евро-2020. Матч посетил даже болельщик, ставший фартовым в матче против Франции

Яркие фанаты матча Швейцария - Испания на Евро-2020 / Фото: Reuters

Испания обыграла Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 и стала первым полуфиналистом турнира. Впрочем, как и в предыдущем поединке, решить судьбу встречи в основное время "Фурии Роха" не удалось. Видео голов и обзор матча Швейцария – Испания есть на нашем сайте.

На трибунах стадиона можно было увидеть больше болельщиков из Швейцарии. Приехал поболеть и фанат, ставший знаменитым после матча с французами. Тогда кадры с его эмоциями облетели весь мир.

Швейцарское телевидение нашло Луку Лаутенбаха и подарило ему бесплатный билет на четвертьфинальный матч, а также ему вручили путевку для отпуска в любе место, куда он пожелает.

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