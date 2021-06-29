Разочарование и радость за минуту: эмоции фаната сборной Швейцарии взорвали Сеть

Болельщик сборной Швеции стал настоящей звездой Сети после своих невероятных эмоций во время поединка против Франции в 1/8 финала Евро-2020. Напомним, швейцарцы вырвали победу в серии пенальти и отправили главного фаворита турнира домой.
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Фанат сборной Швейцарии очень разочаровался упущенному моменту своей команды на 90-й минуте и едва не плакал от разочарования. Но спустя минуту его команда забила спасительный гол и тут он уже не стал сдерживать эмоции.
Сеть заполонили шутки и фотожабы на выходку фаната.
Ранее болельщиков Франции просили пропустить матч Евро-2020 в Питере. Министр спорта Франции Роксана Марасиняню обратила внимание на большое количество заразившихся COVID-19 в России и обязательный карантин для фанатов по возвращении домой. Но теперь болельщикам "ле бле" уже никуда не нужно ехать.