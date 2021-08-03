Фантастика! Бегун рвал на себе форму, установив невероятный мировой рекорд на Олимпиаде

Карстен Вархольм сам в шоке после рекорда / Фото: Reuters
За месяц до старта на Играх в Японии Вархольм побил мировой рекорд, который до этого держался 29 лет и принадлежал американцу Кевину Янгу, – 46,78 секунды. Норвежец преодолел дистанцию за 46,70. А теперь на Олимпиаде сбросил со своего же достижения чуть меньше секунды!
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На Олимпиаде в Токио норвежец считался абсолютным фаворитом на 400-метровке с барьерами и устроил настоящее шоу.
Сначала 25-летний норвежец устроил спортивное представление, установив невероятный по цифрам рекорд, несмотря на ошибку на восьмом барьере. И некоторые этот рекорд уже окрестили вечным.
А затем на эмоциях, увидев на табло свое время, Карстен схватился за голову и разорвал на себе форму.
Фото Reuters
Серебряный призер американец Рэй Бенджамин также показал время выше, чем предыдущий рекорд Вархольма, – 46,17 с. "Бронзу" с рекордом Южной Америки выиграл бразилец Алисон дос Сантос – 46,72 с.
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