Фантастика! Бігун рвав на собі форму, встановивши неймовірний світовий рекорд на Олімпіаді

Норвезький унікум Карстен Варгольм встановив унікальне досягнення в бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх-2020 в Токіо, розмінявши 46 секунд

Карстен Варгольм сам в шоці після рекорду / Фото: Reuters

За місяць до старту на Іграх в Японії Варгольм побив світовий рекорд, який до цього тримався 29 років і належав американцеві Кевіну Янгу, – 46,78 секунди. Норвежець подолав дистанцію за 46,70. А тепер на Олімпіаді скинув зі свого ж досягнення трохи менше секунди!

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На Олімпіаді в Токіо норвежець вважався абсолютним фаворитом на 400-метрівці з бар'єрами і влаштував справжнє шоу.

Спочатку 25-річний норвежець влаштував спортивну виставу, встановивши неймовірний за цифрами рекорд, незважаючи на помилку на восьмому бар'єрі. І деякі цей рекорд вже охрестили вічним.

А потім на емоціях, побачивши на табло свій час, Карстен схопився за голову і розірвав на собі форму.



фото Reuters

Срібний призер американець Рей Бенджамін також показав час вище, ніж попередній рекорд Вархольма, – 46,17 с. "Бронзу" з рекордом Південної Америки виграв бразилець Алісон дос Сантос – 46,72 с.

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