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Фанаты Вест Хэма требуют выгнать Ярмоленко из команды: что натворил украинец

Александр Трикиша
6 февраля, 11:04
Украинский вингер Андрей Ярмоленко попал в немилость фанатов Вест Хэма после победы команды в матче Кубок Англии. Он и требуют, чтобы клуб разорвал с ним контракт

Ярмоленко разозлил фанатов Вест Хэма / Фото: REUTERS

Болельщиков разозлило поведение украинца после спасительного гола команды в матче против Киддерминстера на последних секундах встречи.

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Вест Хэм пропустил на 19-й минуте, а отыграться сумел только на 91-й минуте. Деклан Райс ворвался в штрафную и с острого угла пробил в дальний угол, хотя в штрафной площади тро его партнера, в том числе и Ярмоленко ждали передачу.

После гола Райс и другие игрока Вест Хэма побежали радоваться к болельщикам, а Ярмоленко развернулся и пошел в другую сторону.

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Фанатов возмутило нежелание украинца праздновать забитый мяч. Их не переубедил даже тот факт, что второй и победный гол "молотобойцы" забили благодаря стараниям Андрея.

В комментариях на тематических ресурсах болельщики Вест Хэма призывают руководство клуба разорвать контракт с Ярмоленко прямо сейчас. Хотя его соглашение с клубом действует до лета 20022-го и вряд ли оно будет продлено.

Впрочем, Ярмоленко и так практически не играет за Вес Хэм. В текущем сезоне он провел 21 матч. Вроде и немало, но на самом деле в Премьер-лиге украинец суммарно отыграл 85 минут! Это менее одного полного матча.

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Что касается результативных действий, то Ярмоленко записал на свой счет один гол и один ассист. Это случилось в матче Лиги Европы против Рапида.