Евро-2020 могут не открыть в Риме. Италия игнорирует требования УЕФА

Итальянцы не собираются пускать зрителей на трибуны

Мы сообщали, что Дублин могут лишить права принимать матчи Евро-2020. Теперь под вопросом и Рим.

Научно-технический комитет Италии (CTS) заявил, что страна пока не готова гарантировать минимальное количество болельщиков на матчах чемпионата Европы-2020.

"Принимая во внимание текущую эпидемиологическую ситуацию, интенсивность вирусной циркуляции, уровень загруженности больниц и ограниченную возможность определить уровень этих показателей во второй половине июня, невозможно дать заключение на данный момент", – говорится в сообщении CTS.

Реклама

В Риме должны пройти три матча группового турнира, а также поединок 1/4 финала. Более того, в Рима запланирован матч открытие Евро-2020 между сборными Италии и Турции.

Ранее мы писали, что УЕФА заберет Евро-2020 у тех городов, которые не согласятся пускать на трибуны болельщиков. По мнению УЕФА, чемпионат Европы обязательно должен пройти со зрителями.