4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Ева из рая: польская спортсменка вышла на взвешивание едва прикрывшись листьями (фото)

Алексей Андрейцев
4 июня, 09:11
Ева Бродницка перед своим боем в ММА решила эпатажно одеться на церемонию взвешивания

Бродницка в прошлом году сменила бокс на ММА / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Польше состоится вечер смешанных единоборств в рамках местной высшей лиги. Среди прочих на ринг выйдет знаменитая польская боксерша Ева Бродницка.

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7 июня Еве исполнится 38 лет. На счету в боксе 20 побед и 1 поражение. Но с прошлого года Ева сменила ринг на октагон и это ее будет второй бой в ММА. Первый в августе проиграла. Теперь бой против Камилы Выбранчик.

На церемонию взвешивания Бродницка вышла в чем мать родила, прикрывшись лишь листьями.

"Как вам понравилась Ева из рая?" – подписала снимки в Instagram спортсменка.

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Кстати, ранее Бродницка поддержала украинский народ в войне с Россией. Спортсменка носила футболку с сине-желтым флагом.

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