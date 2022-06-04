4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Єва з раю: польська спортсменка вийшла на зважування, ледь прикрившись листям (фото)

Олексій Андрейцев
4 червня, 09:11
Єва Бродницька перед своїм боєм у ММА вирішила епатажно одягнутися на церемонію зважування

Бродницька в минулому році змінила бокс на ММА / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Польщі відбудеться вечір змішаних єдиноборств у рамках місцевої вищої ліги. Серед інших на ринг вийде відома польська боксерка Єва Бродницька.

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7 червня Єві виповниться 38 років. На рахунку в боксі 20 перемог та 1 поразка. Але з минулого року Єва змінила ринг на октагон і це буде другий бій у ММА. Перший у серпні програла. Тепер бій проти Каміли Обранчик.

На церемонію зважування Бродницька вийшла в чому мати народила, прикрившись лише листям.

"Як вам сподобалася Єва з раю?" – підписала знімки в Instagram спортсменка.

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До речі, раніше Бродницька підтримала український народ у війні із Росією. Спортсменка носила футболку із синьо-жовтим прапором.

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