13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
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Шериф --
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Это вообще законно? Самый дорогой футболист мира забил невероятный гол

Александр Трикиша
13 ноября, 15:55
Нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе отличился феноменальным голом на тренировке сборной Франции перед матчем против Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Килиан Мбаппе забил красивый гол на тренировке / Фото: REUTERS

Франция и Казахстан встретятся сегодня в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", поединок начнется в 21:45.

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Накануне французы провели тренировку. Футболисты отрабатывали завершение атаки после навесов с фланга.

Мбаппе вбежал в штрафную площадь, а затем резко развернулся и пробил пяткой прямо в девятку ворот. Голкипер даже не прыгнул за мячом.

После шести матчей Франция имеет в своем активе 12 баллов и возглавляет турнирную таблицу группы D, где также выступает Украина. Победа над Казахстаном гарантирует команде Дидье Дешама первую строчку и путевку на мундиаль в Катар.

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Ранее мы писали, что Мбаппе заинтриговал новым фото в Сети. Руководство французского гранда делает все, чтобы Килиан Мбаппе забыл о своей мечте играть за мадридский Реал.