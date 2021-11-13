Це взагалі законно? Найдорожчий футболіст світу забив неймовірний гол

Кіліан Мбаппе забив красивий гол на тренуванні / Фото: REUTERS
Франція та Казахстан зустрінуться сьогодні у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс", поєдинок розпочнеться о 21:45.
Читайте також: Відбір на ЧС-2022: який результат влаштує Україну у матчі Боснія – Фінляндія
Напередодні французи провели тренування. Футболісти відпрацьовували завершення атаки після навісів із флангу.
Мбаппе вбіг у штрафний майданчик, а потім різко розвернувся і пробив п'ятою прямо в дев'ятку воріт. Голкіпер навіть не стрибнув за м'ячем.
Після шести матчів Франція має у своєму активі 12 балів та очолює турнірну таблицю групи D, де також виступає Україна. Перемога над Казахстаном гарантує команді Дідьє Дешама перший рядок та путівку на мундіаль у Катар.
Раніше ми писали, що Мбаппе зацікавив новим фото в Мережі. Керівництво французького гранда робить все, щоб Кіліан Мбаппе забув про свою мрію грати за мадридський Реал.