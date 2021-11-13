13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Це взагалі законно? Найдорожчий футболіст світу забив неймовірний гол

Олександр Трикіша
13 листопада, 15:55
Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе відзначився феноменальним голом на тренуванні збірної Франції перед матчем проти Казахстану у відборі на ЧС-2022

Кіліан Мбаппе забив красивий гол на тренуванні / Фото: REUTERS

Франція та Казахстан зустрінуться сьогодні у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс", поєдинок розпочнеться о 21:45.

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Напередодні французи провели тренування. Футболісти відпрацьовували завершення атаки після навісів із флангу.

Мбаппе вбіг у штрафний майданчик, а потім різко розвернувся і пробив п'ятою прямо в дев'ятку воріт. Голкіпер навіть не стрибнув за м'ячем.

Після шести матчів Франція має у своєму активі 12 балів та очолює турнірну таблицю групи D, де також виступає Україна. Перемога над Казахстаном гарантує команді Дідьє Дешама перший рядок та путівку на мундіаль у Катар.

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Раніше ми писали, що Мбаппе зацікавив новим фото в Мережі. Керівництво французького гранда робить все, щоб Кіліан Мбаппе забув про свою мрію грати за мадридський Реал.