Это вам не Евровидение! В Уэльсе призвали не жалеть Украину

Хорн уверен, что в футболе не место сантиментам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В воскресенье сборная Украины сыграет с Уэльсом матч за выход на чемпионат мира. Накануне в расположение нашей команды прибыл легионер из Бордо.

Бывший футболист сборной Уэльса Барри Хорн рассказывая о предстоящем поединке призвал своих соотечественником не жалеть украинскую команду лишь из-за того, что в стране идет война.

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"Это не песенный конкурс Евровидение. Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Если бы я играл, мое мышление было бы простым: я хотел бы победить их. Это спорт. Я пожимал соперникам руки, желал им всего наилучшего, а затем играл в настоящий футбол, без пощады. Я не был удивлен, что Украина обыграла Шотландию, потому что у них есть несколько очень хороших игроков.

Но право на участие в чемпионате мира должно быть получено на поле, а не на чувствах или симпатиях. Убежден, что мы поступим правильно, и на этот раз я совершенно уверен в результате", – цитирует Хорна Mirror.

Украина сыграет с Уэльсом 5 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.