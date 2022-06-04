4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Это вам не Евровидение! В Уэльсе призвали не жалеть Украину

Андрей Трофимов
4 июня, 11:17
Бывший полузащитник валлийской сборной Барри Хорн считает, что право участвовать в чемпионате мира нужно заработать на поле

Хорн уверен, что в футболе не место сантиментам / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В воскресенье сборная Украины сыграет с Уэльсом матч за выход на чемпионат мира. Накануне в расположение нашей команды прибыл легионер из Бордо.

Бывший футболист сборной Уэльса Барри Хорн рассказывая о предстоящем поединке призвал своих соотечественником не жалеть украинскую команду лишь из-за того, что в стране идет война.

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"Это не песенный конкурс Евровидение. Места на чемпионате мира не определяются всенародным голосованием. Если бы я играл, мое мышление было бы простым: я хотел бы победить их.

Это спорт. Я пожимал соперникам руки, желал им всего наилучшего, а затем играл в настоящий футбол, без пощады.

Я не был удивлен, что Украина обыграла Шотландию, потому что у них есть несколько очень хороших игроков.

Но право на участие в чемпионате мира должно быть получено на поле, а не на чувствах или симпатиях.

Убежден, что мы поступим правильно, и на этот раз я совершенно уверен в результате", – цитирует Хорна Mirror.

Украина сыграет с Уэльсом 5 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.