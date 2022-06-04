Це вам не Євробачення! В Уельсі закликали не жаліти Україну

Хорн впевнений, що у футболі не місце сантиментам / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю збірна України зіграє з Уельсом матч за вихід на чемпіонат світу. Напередодні у розташування нашої команди прибув легіонер із Бордо.

Колишній футболіст збірної Уельсу Баррі Хорн розповідаючи про майбутній поєдинок, закликав своїх співвітчизником не жаліти українську команду лише через те, що в країні йде війна.

Це не пісенний конкурс Євробачення. Місця на чемпіонаті світу не визначаються всенародним голосуванням. Якби я грав, моє мислення було б простим: я хотів би перемогти їх.

Це – спорт. Я потискував суперникам руки, бажав їм всього найкращого, а потім грав у справжній футбол без пощади.

Я не був здивований, що Україна обіграла Шотландію, бо мають кілька дуже хороших гравців.