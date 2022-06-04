4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Це вам не Євробачення! В Уельсі закликали не жаліти Україну

Андрій Трофімов
4 червня, 11:17
Колишній півзахисник валлійської збірної Баррі Хорн вважає, що право брати участь у чемпіонаті світу потрібно заробити на полі

Хорн впевнений, що у футболі не місце сантиментам / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю збірна України зіграє з Уельсом матч за вихід на чемпіонат світу. Напередодні у розташування нашої команди прибув легіонер із Бордо.

Колишній футболіст збірної Уельсу Баррі Хорн розповідаючи про майбутній поєдинок, закликав своїх співвітчизником не жаліти українську команду лише через те, що в країні йде війна.

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Це не пісенний конкурс Євробачення. Місця на чемпіонаті світу не визначаються всенародним голосуванням. Якби я грав, моє мислення було б простим: я хотів би перемогти їх.

Це – спорт. Я потискував суперникам руки, бажав їм всього найкращого, а потім грав у справжній футбол без пощади.

Я не був здивований, що Україна обіграла Шотландію, бо мають кілька дуже хороших гравців.

Але право на участь у чемпіонаті світу має бути отримане на полі, а не на почуттях чи симпатіях.

Переконаний, що ми вчинимо правильно, і цього разу я впевнений у результаті", – цитує Хорна Mirror.

Україна зіграє із Уельсом 5 червня. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.