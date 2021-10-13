12 октября 21:45
Украина 1
Босния и Герцеговина 1
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Это ужас! Игрок сборной Украины назвал причину фиаско во Львове

Любомир Луканюк
13 октября, 00:36
Полузащитник национальной команды Тарас Степаненко остался недоволен полем, а также посетовал на психологию в сборной Украины

Степаненко недоволен львовским газоном / Фото: REUTERS

Сборная Украины усложнила себе задачу пробиться на ЧМ-2022. Во Львове наша команда сыграла вничью с Боснией – 1:1.

Причину неудачи назвал полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко. Он недоволен состоянием поля на "Арене Львов".

Реклама

"Проблема в том, что при счете 1:0 мы играли от обороны и выбегали в контратаки, где нужно было отдать последний пас. Этого не хватало с Финляндией, не хватило и сейчас. Когда нужно выбегать и делать последний пас. Над этим нужно работать. Я думаю, что результат справедливый. Нельзя сказать, что у соперника не было моментов", – сказал Степаненко в интервью Футбол 1.

Читайте также: На каком месте Украина в группе отбора на ЧМ-2022 после ничьей с Боснией

"Я хотел бы обратить внимание на состояние поля. Сборная не так часто играет во Львове, нужно что-то делать. Мы не можем все матчи играть на "Олимпийском", где хорошее поле. Это ужас. Мяч остановить нельзя, ребята скользят. Мы хотим играть на турнирах, а у нас одно поле в стране".

"Но самая большая проблема – это то, что мы низко сели. Это привело к проблемам. Думаю, это наша психология не очень хорошая. Мы забили и садимся обороняться. Нам по зубам эта команда. Это чистая психология, когда счет 1:0 или 2:1, а ты назад начинаешь отходить. Это нужно менять", – цитирует Степаненко sport.ua.

Реклама

Реклама

Читайте также:

Реклама