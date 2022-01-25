Это тебе не Кличко: Фьюри передали послание от Усика

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Усик готов уже весной подраться с Тайсоном Фьюри вместо Энтони Джошуа.

По словам промоутера украинца Александра Красюка, переговоры об этом уже идут.

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При этом Усик ничуть не боится Фьюри.

"Теоретически бой с Фьюри может оказаться более сложным для Усика, чем с Джошуа. Но если посмотреть на поединки Фьюри за последние пять лет, то я скажу, что все зависит от того, насколько хорошо он готов. Если взять последний бой Тайсона с Уайлдером, то его боксерские навыки были не на высшем уровне. Фьюри не показал особой работы ног, техники, стратегии. Он дрался как воин, как спартанец, но там было мало бокса", – сказал Красюк каналу Boxing Social.

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

"Вы можете вспомнить победный для Фьюри бой с Владимиром Кличко в 2015-м. Вероятно, это было одно из лучших выступлений Тайсона с точки зрения техники, тактики, стратегии боя, и он перебоксировал Владимира".

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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"Это человек настроения и мотивации. И если Фьюри будет хорошо мотивирован и готов, то он может создать Усику определенные проблемы. Но Тайсон никогда не дрался с таким боксером как Усик. Никогда. И это будет самый большой вызов для британца", – добавил Красюк.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Напомним, Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC, Усик – обладатель титулов WBA, WBO и IBF.

Чтобы их бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте состоялся уже весной, в сторону должны отойти Диллиан Уайт и Энтони Джошуа. Деньги для этого, по последним данным, готовы предложить на Ближнем Востоке.