24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Это судейский заговор! В России снова истерика после упущенной золотой медали

Александр Трикиша
24 октября, 16:05
В России снова заговорили о судейском заговоре после того, как их спортсменка Ангелина Мельникова не смогла завоевать золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Ангелина Мельникова стала второй на чемпионате мира / Фото: Reuters

В вольных упражнениях Мельникова взяла серебро, а победа досталась японке Маи Мураками.

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Изначально она шла второй, но затем сборная Японии подала протест и выбила себе дополнительные 0,1 балла. В то же время протест России остался без внимания.

"Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно.

У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого", – цитирует старшего тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко ТАСС.

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История напоминает выступление России в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Напомним, россияне раздули скандал после того, как Дина Аверина осталась без золота. Олимпийская чемпионка Линой Ашрам уронила снаряд во время выступления, но все равно получила оценку выше.

Айелет Зуссман и Линой Ашрам радуются победе на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Тем не менее, провальную гимнастку в Кремле наградили, как золотую, вручив ей ключи от новенького BMW X5 нарду с другими чемпионами. В Сети тогда раскритиковали руководство страны за такую выборочность, а сейчас уже шутят, что Мельниковой тоже нужно подарить внедорожник.

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Путин с Кабаевой и Авериной / Фото: Getty Images, Reuters

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