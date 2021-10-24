Это судейский заговор! В России снова истерика после упущенной золотой медали

Ангелина Мельникова стала второй на чемпионате мира / Фото: Reuters

В вольных упражнениях Мельникова взяла серебро, а победа досталась японке Маи Мураками.

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Изначально она шла второй, но затем сборная Японии подала протест и выбила себе дополнительные 0,1 балла. В то же время протест России остался без внимания.

"Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно. У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого", – цитирует старшего тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко ТАСС.

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История напоминает выступление России в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Напомним, россияне раздули скандал после того, как Дина Аверина осталась без золота. Олимпийская чемпионка Линой Ашрам уронила снаряд во время выступления, но все равно получила оценку выше.

Айелет Зуссман и Линой Ашрам радуются победе на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Тем не менее, провальную гимнастку в Кремле наградили, как золотую, вручив ей ключи от новенького BMW X5 нарду с другими чемпионами. В Сети тогда раскритиковали руководство страны за такую выборочность, а сейчас уже шутят, что Мельниковой тоже нужно подарить внедорожник.

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