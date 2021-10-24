24 жовтня 17:15
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24 жовтня 14:00
Рух 2
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24 жовтня 17:00
Динамо --
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24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
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Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
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2 листопада 22:00
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Аталанта --
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Зеніт --
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Це суддівський змова! У Росії знову істерика після упущеної золотої медалі

Олександр Трикіша
24 жовтня, 16:05
У Росії знову заговорили про суддівську змову після того, як їх спортсменка Ангеліна Мельникова не змогла завоювати золото на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

Ангеліна Мельникова стала другою на чемпіонаті світу / Фото: Reuters

У вільних вправах Мельникова взяла срібло, а перемога дісталася японці Маї Муракамі.

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Спочатку вона йшла другою, але потім збірна Японії подала протест і вибила собі додаткові 0,1 бала. У той же час протест Росії залишився без уваги.

"Судді не зарахували цей елемент, і наші тренери оперативно подали протест, який був відхилений. Доводити що-небудь зараз марно.

У неї забрали золото, що тут говорити, адже той неврахований елемент коштував 0,1 бала, що давало Мельникової можливість стати першою. У мене немає слів після всього цього", – цитує старшу тренерку збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентину Родіоненко ТАСС.

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Історія нагадує виступ Росії в художній гімнастиці на Олімпіади-2020. Нагадаємо, росіяни роздули скандал після того, як Діна Аверіна залишилася без золота. Олімпійська чемпіонка Ліной Ашрам впустила снаряд під час виступу, але все одно отримала оцінку вище.

Айелет Зуссман і Ліной Ашрам святкують перемогу на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Проте, провальну гімнастку в Кремлі нагородили, як золоту, вручивши їй ключі від новенького BMW X5 нарду з іншими чемпіонами. У Мережі тоді розкритикували керівництво країни за таку вибірковість, а зараз вже жартують, що Мельниковій теж потрібно подарувати позашляховик.

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Путінз Кабаевою і Аверіною / Фото: Getty Images, Reuters

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