Это просто праздник какой-то! Как Усик поздравил Ломаченко

Усик поздравил Ломаченко с победой / Фото: Коллаж: Сегодня
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе прокомментировал победу Василия Ломаченко над Ричардом Комми.
Усик был довольно скуп на комплименты, видимо, все еще пребывал под впечатлением от встречи с Тайсоном Фьюри.
"Комми – хороший боксер.
После победы Ломаченко я чувствую себя отлично.
Это большой праздник", – сказал Александр Усик в интервью ютуб-каналу FightHype.com.
Напомним, что сегодня утром Ломаченко победил Комми единогласным судейским решением.
В седьмом раунде боя Ломаченко отправил ганского боксера в нокдаун, но пожалел его и принял решение не добивать Комми.
Александр Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко.
Перед боем Хай-тека с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в супертяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Цыганский король приехал в Нью-Йорк поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием и спел ему знаменитую песню Happy Birthday.