Это просто праздник какой-то! Как Усик поздравил Ломаченко

Усик поздравил Ломаченко с победой / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе прокомментировал победу Василия Ломаченко над Ричардом Комми.

Усик был довольно скуп на комплименты, видимо, все еще пребывал под впечатлением от встречи с Тайсоном Фьюри.

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"Комми – хороший боксер. После победы Ломаченко я чувствую себя отлично. Это большой праздник", – сказал Александр Усик в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

Напомним, что сегодня утром Ломаченко победил Комми единогласным судейским решением.

В седьмом раунде боя Ломаченко отправил ганского боксера в нокдаун, но пожалел его и принял решение не добивать Комми.

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Василий Ломаченко VS Ричард Комми

Александр Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко.

Перед боем Хай-тека с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в супертяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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