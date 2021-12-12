12 декабря 06:00 О матче
Ломаченко 119
Комми 108
12 декабря 21:45
ПСЖ --
Монако --
12 декабря 22:00 Онлайн
Реал --
Атлетико --
14 декабря 22:00
Дженоа --
Салернитана --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Это просто праздник какой-то! Как Усик поздравил Ломаченко

Сергей Шаховец
12 декабря, 10:16
Александр Усик очень обрадовался результату поединка своего друга с Ричардом Комми. Ведь теперь путь к новым титулам перед Ломой открыт

Усик поздравил Ломаченко с победой / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе прокомментировал победу Василия Ломаченко над Ричардом Комми.

Усик был довольно скуп на комплименты, видимо, все еще пребывал под впечатлением от встречи с Тайсоном Фьюри.

Реклама

"Комми – хороший боксер.

После победы Ломаченко я чувствую себя отлично.

Это большой праздник", – сказал Александр Усик в интервью ютуб-каналу FightHype.com.

Напомним, что сегодня утром Ломаченко победил Комми единогласным судейским решением.

В седьмом раунде боя Ломаченко отправил ганского боксера в нокдаун, но пожалел его и принял решение не добивать Комми.

Реклама

Василий Ломаченко VS Ричард Комми

Александр Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко.

Перед боем Хай-тека с Ричардом Комми в Нью-Йорке состоялась встреча двух чемпионов мира в супертяжелом весе – Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Реклама

Цыганский король приехал в Нью-Йорк поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием и спел ему знаменитую песню Happy Birthday.