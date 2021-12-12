Це просто свято якесь! Як Усик привітав Ломаченка

Усик привітав Ломаченка з перемогою / Фото: Колаж: Сьогодні
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі прокоментував перемогу Василя Ломаченка над Річардом Коммі.
Усик був досить скупий на компліменти, мабуть все ще перебував під враженням від зустрічі з Тайсоном Ф'юрі.
"Коммі – добрий боксер.
Після перемоги Ломаченка я почуваюся чудово.
Це велике свято", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю ютуб-каналу" FightHype.com.
Нагадаємо, що сьогодні вранці Ломаченко переміг Коммі одноголосним суддівським рішенням.
У сьомому раунді бою Ломаченко відправив ганського боксера в нокдаун, але пожалів його і прийняв рішення не добивати Коммі.
Олександр Усик прибув до США підтримати свого друга та кума Ломаченка.
Перед боєм Хай-тека з Річардом Коммі в Нью-Йорку відбулася зустріч двох чемпіонів світу у суперважкій вазі – Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі.
Циганський король приїхав до Нью-Йорка привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям і заспівав йому знамениту пісню Happy Birthday.