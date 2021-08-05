Это просто эмоции! Президент Федерации легкой атлетики ответил на упреки украинской легкоатлетки

Выступление Марины Килипко на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters
Президент Федерации легкой атлетики Равиль Сафиуллин дал свой комментарий эмоциональному заявлению Марине Килипко. По мнению функционера, украинская легкоатлетка никогда не обращалась к нему по поводу отсутствия её индивидуального тренера на Олимпиаде, сообщает UA.Tribuna. Если бы спортсменка вовремя рассказала об этой проблеме, все можно было бы уладить.
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Равиль Сафиуллин / Фото: liga.net
Равиль Сафиуллин / Фото: liga.net
"Не понимаю, почему вот эту проблему я слышу от вас, журналиста, а не от спортсменки, которая представляет мною возглавляемую федерацию. Я до сегодня вообще ничего не слышал об этом.
Вот вы в Киеве сейчас находитесь, а я – в Токио. Но вы же дозвонились до меня. Почему тогда она мне не позвонила, если у нее была проблема".
"Всегда общаюсь со спортсменами. Это мои люди. Я пришел в легкую атлетику девять месяцев назад, чтобы сделать результаты лучше.
Поэтому я думаю, что это просто эмоции. Вы убедились, что я доступен. Я всегда пойду навстречу результату. Не спортсмену или тренеру, а результату и интересам страны в легкой атлетике, – сказал Сафиуллин журналисту UA.Tribuna.
Сегодня на Олимпийских играх в Токио Марина Килипко заняла высокое пятое место в прыжках с шестом. Но по ее мнению результат мог быть намного лучше, если бы с ней рядом был тренер.
Марина Килипко не сдерживала эмоции
"Я довольна что я пятая, это хорошее место на Олимпийских играх, но могло бы быть совсем по-другому.
Тренер знает меня от А до Я. Мы 15 лет вместе и мне очень сильно не хватало его", – сказала Килипко в эфире канала "UA:Первый"
Марина Килипко / Фото: Reuters
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
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