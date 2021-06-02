Это не Зинченко! Маттеус назвал имя "вора", из-за которого МанСити проиграл Челси

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters
Бывший капитан Баварии, обладатель "Золотого мяча"-1990 немец Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу, назвав его главным виновником поражения от Челси 0:1 в финале Лиги чемпионов.
"Своим стартовым составом Гвардиола украл Лигу чемпионов у Манчестер Сити и болельщиков команды. Он должен выслушать справедливую и резкую критику со всех сторон"
"Уверен, что в клубе будут обсуждать его отставку. После этого финала футболисты начнут сомневаться в нем. Ему понадобилось попробовать что-то еще, проявить изобретательность в самый неподходящий момент. Гвардиола полностью заслужил поражение"
"Как можно выходить на самый важный матч в истории клуба без опорного полузащитника? Ты выпускал игрока на эту позицию практически в каждой игре сезона. Он обеспечивает баланс, страхует всех. Почему же Родри и Фернандиньо остались в запасе, в старте вышли шесть атакующих полузащитников, а на поле не было центрфорварда?" – разнес Гвардиолу Маттеус в своей колонке для Sky Sport
Напомним, ранее бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд назвал Александра Зинченко виновником гола, который стал фатальным для МанСити в поединке с Челси.
Зинченко убит горем после поражения / Фото: Канал Футбол
"Зинченко должен был выдвинуться за Хаверцом, но не сделал этого. Это ленивая защита. Либо беги за своим соперником, либо опекай его так, чтобы мяч не мог до него дойти", – прошелся по украинцу Фердинанд