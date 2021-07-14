Это не Италия: Моуринью назвал лучшую сборную на Евро-2020

По мнению знаменитого португальца, лучшей на чемпионате Европы-2020 была Франция, но из-за своего высокомерия она покинула турнир ни с чем

Моуринью и французы-неудачники / Фото: Reuters

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью назвал лучшую, по его мнению, сборную на Евро-2020. Ею, по версии португальца, является не Италия, добывшая титул, и не Англия, уступившая в финале по пенальти.

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"Из-за своего высокомерия Франция потеряла шанс выиграть Евро, стать чемпионом мира и Европы. У этой команды есть невероятный потенциал. Она – лучшая сборная. Франция лучше Англии и Италии, но футбол наказал ее, и это было заслужено", – приводит слова Моуринью TalkSPORT

Жозе Моуринью / Фото: Reuters

Поль Погба в ярости / Фото: Reuters

Напомним, в 1/8 финала Евро Франция, ведя 3:1, позволила Швейцарии сравнять счет 3:3, а затем уступила ей в серии пенальти.

Позже стало известно о конфликте, который случился у французов в той игре прямо на поле. Защитник Павар через вице-капитана Варана упрекнул Погба в том, что тот не отрабатывает в обороне. Поль в ответ вскипел. Как считают французские медиа, из-за этой ссоры возникла дисгармония, которая и привела к раннему вылету чемпионов мира-2018 с Евро-2020.