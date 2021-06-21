Это не физика! Экс-форвард сборной Украины назвал причину поражения Австрии

Алексей Белик считает, что сборная Украины психологически была не готова к матчу против Австрии, боязнь ошибиться и сказалась на результате матча

Белик считает, что Украина психологически не готова

Бывший нападающий сборной Украины Алексей Белик прокомментировал поражение нашей команды от Австрии на Евро-2020.

"Для меня удивительно, что сборная Украина не готова физически. Если не физически, то в чем мы еще можем превзойти такие сборные, как Австрия, например? Или Нидерланды? Или еще кого-то.

Мы всегда отталкивались от физики. Всегда украинский футболист был готов физически. Разбуди ночью – я побегу.

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А сегодня ситуация такая, что мы не готовы. У нас к сборной особенное внимание. Можем перенести тур, когда надо, можем перенести сборы пораньше. А люди играют в Европе через три дня на четвертый и выглядят хорошо физически.

Здесь проблема связана не с физикой. Да, может футболисты двигались не так, как в прошлых матчах, но сегодня причина в психологии. Ошибка висит над нами, и мы ничего не можем сделать.

Забарный не успел не потому, что медленнее или не готов физически. Он вышел на поле с мыслью, что может ошибиться и вылететь с турнира. Из-за этого он где-то медленнее, где-то ему не хватало сил", – считает Белик.