Это на голову не налазит – президент Олимпика осудил свою дисквалификацию от УАФ

Владислав Гельзин считает, что функционеры несправедливо отстранили его от футбола на пять лет, испытывает разочарование и не уверен, что пойдет в суд

Владислав Гельзин / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

В пятницу Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по поводу скандального поведения Владислава Гельзина. Как мы накануне писали, президента Олимпика изгнали из футбола на пять лет. Сегодня собственник донецкого клуба высказал свою реакцию.

Мыслями Гельзин поделился с Tribuna.com, довольно агрессивно оценив вердикт функционеров:

"Я отреагировал по-философски. Это не они меня дисквалифицировали. Я сам буду принимать решение: заниматься мне дальше футболом или нет. А этими методами они показывают всему украинскому футболу, мол, попробуйте еще что-то сказать. Если всех такое устраивает, то пускай. А меня не устраивает. Мне есть куда потратить деньги. За свои деньги я еще должен нервничать и переживать. Мы потеряли свой родной город, но футбол не бросили, а продолжили его развивать, вкладывали в него сердце и душу".

Впрочем, президент клуба пока что точно не определился со своими дальнейшими шагами:

"То, что сейчас творится в УАФ, на голову не налазит. Поэтому я сам буду принимать решения – уйти или продолжать. Я не хочу находиться в таком футболе, где судейство решает, будете вы на грани вылета или на грани попадания в еврокубки. Я еще не принял решение, буду ли подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд – в начале следующей недели будем понимать, что делать. Сейчас есть состояние разочарования, и нет ощущения злости или мести. Просто пустота внутри – и больше нет эмоций".

Недавно Гельзин оправдывался за матерщину перед УАФ. Теперь 47-летний президент клуба, по сути, может "похоронить" Олимпик, если прекратит его финансировать.

Вспомним, как эмоционально Гельзин врывался в прямой эфир: